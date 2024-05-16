اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة تكرم الداعمين

قامت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة ممثلة بأعضائها والميدان الفني بتكريم رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حسين جمال العوران وذلك لعمله الدؤوب وجهوده الكبيرة في تحصيل حقوق الميدان الفني للمهن الطبية المساندة.

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كما أعربت اللجنة الوطنية وميدانها الفني، عن شكرها وتقديرها وثقتها في القضاء الأردني الذي قال كلمة الحق.



وقامت اللجنة الوطنية بذات الوقت بتقديم الشكر والتقدير وتكريم القامة القانونية المحامي الدكتور أمجد المجالي، والأستاذ المحامي أحمد جمال العوران وذلك لجهوده الدائمة والداعمة والمتميزة للجنة الوطنية بتقديم الاستشارات القانونية للجنة في جميع خطواتها.



















