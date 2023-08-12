اللقاءات العربية.. وتعميق التعاون

د. ابراهيم بدران

اضافة اعلان

ربما تكون البلاد العربية، ومنذ عشرات السنين، من أكثر دول العالم شغفا واستعمالا للجان والمجالس المشتركة على مختلف المستويات. ويعبر عن هذا الشغف بعقد الاجتماعات الدورية التي يرافقها تغطية إعلامية مكثفة وإبرام اتفاقيات أو وثائق تعاون متعددة تتراكم سنة بعد سنة. ومع ذلك فإن التعاون الحقيقي المؤثر بين الأقطار العربية ما يزال متواضعا، ومحدودا بتبادلات تجارية لا تشكل أكثر من 10 % من مجمل التجارة العربية.هذا مع غياب شبه كامل، أو تعثر مزمن، لأي مشاريع إستراتيجية ذات وزن اقتصادي أو لوجستي أو إنتاجي أو مالي أو دفاعي يشعر به المواطن. والسؤال لماذا؟ وأين تذهب حصيلة هذه الاجتماعات وما تسفر عنه من اتفاقيات؟وبالمقابل إذا نظرنا إلى الدول الأوروبية أو حتى دول أميركا اللاتينية، نجد أن الترابط والتعاون بينها، رغم اختلاف الثقافات واللغات والحجوم، يكاد يشمل كل شيء ابتداء من شبكات السكة الحديد، وهذا هو المهم، والطرق والترتيبات اللوجستية التي تجعل انسياب السلع والسياحة بينها غاية في الانتظام والسلاسة والسهولة، مرورا بشبكات الكهرباء وشبكات الغاز والنفط، وانتهاء بالتحالفات العسكرية والمشاريع الصناعية الضخمة التي تحمل معها العلم والتكنولوجيا والإبداع والإنتاج المتميز.لماذا لا يقع أي شيء من هذا القبيل بين الدول العربية؟ وخاصة بين الدول التي لا يوجد بينها نزاعات من أي نوع، مثل مصر والأردن والعراق ودول الخليج العربي وغيرها. فرغم أن استيراد الأردن للنفط العراقي مثلا يعود إلى عام 1988 أي قبل 35 سنة، ورغم كل الاتفاقيات ودراسات الجدوى، فإن خطا للنفط أو الغاز بين البلدين لم ير النور، رغم كل الوعود هنا وهناك. كيف يمكن أن تتعمق العلاقات التجارية وتستقر إستراتيجيا واقتصاديا من دون شبكة سكة حديد تربط الأردن مثلا مع دول الجوار وخاصة العراق ومصر والسعودية؟ هذا في حين كان الإعلان الأخير لنتنياهو قبل أيام عن تخصيص إسرائيل ميزانية 25 مليار دولار لبناء شبكة سكة حديد تربط الكيان مع دول الخليج العربي عبر الأردن والسعودية. وكيف يمكن للعراق ومصر والأردن تشكيل كتلة اقتصادية متماسكة اذا لم تكن هناك مشاريع صناعية وزراعية كبرى لهذه الكتلة تساهم فيها القطاعات الرسمية؟ وما ينطبق على العراق ومصر والعراق ينسحب على دول عربية أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وسورية ولبنان.تعاني جميع الدول العربية من أزمات حادة في المياه وفي الطاقة (باستثناء الدول النفطية) وفي الأراضي الزراعية وفي إنتاج الغذاء نتيجة للتغيرات المناخية الكاسحة وهجوم التصحر على مساحات شاسعة من الأراضي العربية. الا يستدعي ذلك الاهتمام الفعلي والعمل على انشاء مشاريع مشتركة بدل الاعتماد الكامل لكل دولة على الدول الاجنبية لإنشاء وتمويل مشاريع المياه فيها. ومع التقدير والاحترام لجهود اللجان العليا، إلا أن التركيز على القضايا المشتركة الكبرى، بشكل ثنائي أو ثلاثي قبل أن يكون بشكل جماعي، لتأخذ فيها قرارات تنفيذية حاسمة أمر بالغ الأهمية للخروج من هشاشة الوضع المائي والغذائي في الأقطار العربية.إن التجارة والنشاطات الثقافية بين الدول عموما أصبحت من البديهيات، خاصة ونحن في عالم تربطه شبكات الاتصالات المتقدمة وشبكات النقل البري والبحري والجوي، إضافة إلى شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي. لقد اصبحت السلع تصل من أقصى نقطة في الأرض إلى اقصاها.. لكن العبرة في القدرة على المنافسة والقدرة على التفوق والإبداع. صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأوروبية وإسرائيل، لا تريد أي منها أن ترى تكتلات اقتصادية عربية فاعلة تدفع المنطقة إلى الأمام، وتقلل من اعتمادها المستشري على المعونات والمساعدات والقروض الأجنبية. وستقاوم إسرائيل على وجه الخصوص كل تقدم في هذا الاتجاه، لأنها تسعى لأن تكون الدولة المهيمنة على المنطقة من خلال التكنولوجيا والمياه واللوجستيك والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى القوة العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة بشكل مطلق.ولكن إلى متى تستمر الأقطار العربية منغمسة في الجزئيات (على أهميتها النسبية) بعيداً عن المفاصل الرئيسية التي يمكن أن تحدث فرقا سياسيا واقتصاديا واجتماعياً حقيقياً للمنطقة؟.وهذا يجعلنا نتطلع لان تعمل اللجان العليا والمجالس المشتركة على اتخاذ القرارات الحاسمة في عدد من الأمور. اولاً: الربط بالسكة الحديد بعيداً من المشروع الإسرائيلي المشبوه. لقد انشأت الصين على سبيل المثال خط سكة حديد يطول 200كم خلال 8 أشهر، وانتهت من خط الصين لاوس عام 2021 وبطول يزيد على 1000كم، واستكملت في 4 سنوات بناء خط سكة حديد طوله 271كم في الصحراء. فلماذا لا تتحرك اقطار عربية في هذا الاتجاه؟. ثانياً: مشاريع المياه المشتركة وخاصة مصر والأردن والعراق، سواء كانت محطات تحلية أو شبكات أنابيب أم محطات اصطياد الضباب والاستمطار. ثالثا: التطوير التكنولوجي للزراعة وخاصة للمناطق الجافة التي تداهمها التغيرات المناخية بقسوة في البلدان العربية جميعها بدلاً من انتظار المساعدات الأجنبية في هذا المجال. رابعاً: المراكز العلمية والتكنولوجية المشتركة لزراعة الغابات في المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية للمساعدة في تخفيف أثار التغيرات المناخية وانشاء الغابات الصحراوية وتوفير غطاء نباتي لمساحات شاسعة في البلدان الثلاثة. خامساً: الربط الكهربائي للشبكات الكهربائية بشكل مبرمج ومدروس بسبب طول المسافات وتفاوت حجوم الشبكات. سادساً: مشاريع الغاز والهيدروجين الأخضر بعيداً عن الأصابع الإسرائيلية.وأخيرا فإن التعاون في المفاصل الكبرى هو الذي يبني التكتلات الاقتصادية القوية القابلة للاستمرار والتنامي، وهو الذي يحقق متطلبات الأمن الغذائي للمنطقة، ويساعد على مواجهة تغيرات المستقبل.