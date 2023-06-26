الإثنين 26 حزيران 2023
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اللواء المعايطة يؤكد ضرورة استمرار الخدمات الأمنية والإنسانية خلال العيد

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مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

نقل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لمرتبات الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً توجيهات جلالته لمواصلة الجهود الأمنية والإنسانية والمجتمعية لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة .اضافة اعلان

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير الأمن العام بحضور كبار ضباط المديرية والمديرين والقادة، وناقش من خلاله أهم الواجبات الأمنية المنفّذة لخدمة المواطنين، وأبرز الخطط الأمنية والمرورية الموضوعة للتسهيل على المواطنين.

وأكّد اللواء المعايطة ضرورة استمرارية الجاهزية العالية لفرق وكوادر الدفاع المدني، واستمرار العمل والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات، لضمان تدفق الخدمات الأمنيّة والإنسانية وفقاً لأفضل السبل وفي مختلف الظروف والأوقات، لا سيّما قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبدء العطل الصيفية وعودة المغتربين واستقبال زوّار المملكة، الأمر الذي سيزيد من الطلب على خدمات الترخيص والإقامة والسير وغيرها .
  
وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود الإدارات المرورية في الميدان، وعلى الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل الخطط الأمنيّة بكفاءة وإحكام لتوفير عناصر الأمن والاطمئنان للمواطنين، من خلال الوحدات الشرطية كافة، تساندها قوّات الدرك.

 وأوعز اللواء المعايطة إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة بتعزيز الرقابة على الأسواق وأماكن التجمعات، وأماكن بيع الأضاحي، وأماكن التنزه، لاسيَّما في المناطق الطبيعية والسياحية، للحفاظ عليها وحمايتها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أهمية التوعية الإعلامية والمجتمعية في هذا المجال.



كما وجّه اللواء المعايطة إلى التسهيل على النزلاء وذويهم خلال أيام العيد، والتوسّع بالزيارات الخاصة لهم بهذه المناسبة وبما يعزّز الروابط الأسرية للنزلاء.
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