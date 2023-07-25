الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"المثقفون والسلطة في عالمنا العربي"

يوسف عبد الله محمود
يوسف عبد الله محمود
في كتابه «المثقفون والسلطة في عالمنا العربي» يُبرز الراحل الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين مُسلمة من المُسلمات التي يتجاهلها عالمنا العربي حتى اليوم وهي أن «الكتابة والحرية» عنصران لا يفترقان. اضافة اعلان
يحدثنا بهاء الدين عن علاقة الوطنية بالقومية وهو يرى ان هذه العلاقة من أكبر التحديات التي لا بُد من مواجهتها بموضوعية وحس وطني عروبي. «يجب أن نعترف بهذه الحقيقة ونحن نتحدث عن القومية العربية فتلك إحدى أهم قضايانا التي يجب حلها بتحقيق الانسجام بين الأهداف الوطنية والاهداف القومية». (المرجع السابق ص 38). 
يناقش الكاتب مشكلة «الشرعية في العالم العربي» وهو يرى أنها لم تكتمل بعد وذلك لغياب «القانون الملزم للجميع. غياب القانون كارثة عربية تعاني منها بلداننا العربية الى اليوم. 
يحدثنا المؤلف عن «حق التفكير والتعبير في العالم العربي» هل هو مكفول بالقانون أم أن هذا الحق خاضع لمزاجية هذا الحاكم او ذاك. ما أسوأ خضوع القانون للمزاجية! 
بهاء الدين يشير الى أن محنة «التعبير الحر» متوارثة عربياً، فقصة محنة احمد بن حنبل مع الخليفة المأمون والمعتصم باتت معروفة، والقصة تدور هل القرآن قديم أو  جديد او مخلوق. ولأن ابن حنبل خالف الخليفة في رأيه فقد تم تعذيبه حتى أدى ذلك الى وفاته. 
أتساءل هنا: هل تغير هذا الأسلوب عربياً؟ كم من سجين رأي مورس بحقه أبشع تعذيب حتى فارق الحياة! 
وفي رأي بهاء الدين– رحمه الله- لا بد من معالجة هذه الظاهرة غير الصحية من خلال تحسين «نوعية التعليم». يطالب «بأن يكون هدف الدولة العربية خدمة الثقافة وليس استخدامها مزاجياً بحيث تحدد للإبداع مسارات معينة بدلاً من تحريره من الأسر حتى يتمكن من الانطلاق». (المرجع السابق ص 63). 
يتطرق بهاء الدين إلى «الغزو الحضاري» وكيفية التعامل معه. يتساءل: «هل ننغلق عن الحضارة الغربية»؟ «الانغلاق مستحيل لأن معناه أن ندير ظهورنا للحياة»، هو يدعو الى «مواجهة التحدي الحضاري والتعامل معه». علينا كعرب «حق الانتقاء» لا «الانغلاق». 
انتقد الكاتب مُقاربتنا العربية نحو «الوحدة» «»لم تعد لكلمة «الوحدة» سُخونتها القديمة، صارت لا تحرك شعرة في رأس مواطن عربي. وُضعت في الثلاجة العميقة. والشيء نفسه لحق كلمة «الثورة» صارت تطلق على أول دبابة تصل محطة الإذاعة». (المرجع السابق ص 148). 
يستغرب بهاء الدين فقدان بعض المفردات لسمعتها بسبب الإرهاب الفكري مثل كلمات «الموضوعية» و»الواقعية» والعقلانية».  باتت هذه المفردات تتردد على السنة الكثيرين من المثقفين كشعارات بينما المضامين على الأرض مطرودة. المضامين مضطهدة. 
في هذا السياق نستذكر وصف الأديب السعودي الراحل عبد الله القصيمي حين أصدر كتاباً أسماه «العرب ظاهرة صوتية». قال هذا مُتألماً. 
ومع أن بهاء الدين لم يوافقه على هذا الوصف الا انه استطرد قائلاً «علينا أن نعيد للعقل مكانته في حياتنا العربية، ولا يمكن ان نعيد لعقل مكانته في نفوسنا، إذا بقينا نسخر من الكلمات الداعية الى استعمال هذا العقل». (المرجع السابق ص 151). 
ينتقد الكاتب «البيروقراطية» في الوطن العربي مشيراً الى «ان كثيراً من القادة والحكومات صاروا يجدون في هذه «البيروقراطية» شماعة يعلقون عليها كل المشاكل، وكأن هذه البيروقراطية ليست جزءاً منا». (المرجع السابق ص 17). 
بإمكان حكامنا التغلب على هذه البيروقراطية، من خلال إقامة علاقة سليمة بين المثقفين والسلطة. وهذا مع الأسف غير موجود الى يومنا هذا! مطلوب من المثقف ان يستسلم للحاكم ويرضى بوجهة نظره. 
في بلداننا العربية «يزدري صاحب المنصب حديث المفكرين والخبراء ويعاديهم، وينطوي أصحاب الفكر والعلم على أنفسهم أو يطلبون السلامة بالسكوت». (المرجع السابق ص 25). 
هنا تكمن البيروقراطية، حيث يتم إقصاء أصحاب الفكر والعلم لأن صاحب المنصب الرفيع «يستنكف» من مشورة هؤلاء ويرى في وجودهم وصايةً عليه لا مساعداً له». (المرجع السابق ص 26). 
أختم بهذه الكلمات الممتلئة لبهاء الدين: «إن البيروقراطية هي التي تقتل المواهب وتعترض طريق الناجحين». (المرجع السابق ص 17). 
ينبغي أن أقول إن الراحل أحمد بهاء الدين– رحمه الله- قد شَخَّص علل العالم العربي مركزاً على العلاقة بين الحاكمين والمثقفين وهي مع الأسف علاقة غير صحية بمعنى أنها يهيمن عليها الشك والإقصاء في الغالب. 
الثقة المهزوزة بين الحاكم والمحكومين متى تنتهي؟ 
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