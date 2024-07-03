المجلس الأعلى للسكان يعقد ورشة تدريبية في مجال السياسات السكانية والصحة الإنجابية

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الورشة التدريبية في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق في مجال السياسات السكانية والصحة الإنجابية، بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فهذه الملخصات والأوراق تخدم عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية وكسب المؤازرة لهما، ويشارك في هذه الورشة أعضاء من اللجنة الفنية للإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية الممثلين للجهات الوطنية ذات العلاقة.

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وهدفت الورشة التي تستمر على مدار يومين إلى تزويد المشاركين والمشاركات بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي، واكساب المشاركين مهارات وأساليب البحث عن المعلومات ومصادرها عن ظاهرة أو قضية ما معينة، وتعريف المشاركين بكيفية الانتقال من البيانات ونتائج البحوث إلى التعرف على تأثيراتها ثم اشتقاق توصيات للسياسات بوضع الخيارات أو البدائل المناسبة المقترحة للتعامل مع القضية.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن ملخصات السياسات وأوراق الحقائق المُعدة بصورة جيدة وموجزة ومؤثرة تلعب دوراً مهماً في كسب المؤازرة للقضايا في كافة مراحل إعداد السياسة ومنذ البدء بمحاولة وضعها على جدول أعمال النقاش حولها للحصول على اعتراف بها أولاً، وقبل المضي في الخطوات اللاحقة لوضع السياسة، أو الإستراتيجية، أو البرنامج، أو خطة العمل لبلوغ الأهداف المرجوة.



وبين إن إنتاج أوراق السياسات هو الشكل الأكثر شيوعاً وتأثيراً من أشكال الأوراق السياساتية الموجهة لخدمة وضع السياسات، وهي تقوم بتعريف قضية، وتعرض إحصاءات عن مدى شيوعها وانتشارها وحجم الضرر الإنساني المترتب عليها، وتقترح الخيارات الممكنة القابلة للتطبيق لتغيير حالة القضية في الاتجاه المرجو، لتقوم الجهات المعنية ببحث هذا الخيارات وتبني الأجدى منها.



وخلال اليوم الأول من الورشة، استعرض المصاروه موضوع التعريف بالسياسات والفجوة بين البحوث/الباحثين والسياسات وواضعيها، فيما قدمت مساعد الأمين العام للمجلس رانيا العبادي عرضاً حول التعريف بمفهومي رفع الوعي وكسب التأييد والتفريق بينهما من حيث المفهوم والجمهور المستهدف ومؤشرات قياس النجاح.



وتناول الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة موضوع التعريف بأوراق السياسات. واستعرض العناصر الأساسية لأوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي، وأساليب صياغتها وكتابتها، بدءً باختيار مشكلة أو قضية ذات أولوية تصلح أن تتناولها ورقة السياسات، وتجميع وتوثيق المعلومات والبيانات المتاحة عنها من كافة المصادر الموثوقة، واقتراح بدائل وخيارات حول الحلول وأساليب تقييمها.

فيما تناول مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس علي المطلق الخطوات العملية لإقرار السياسات المقترحة وتنفيذها، كما قدم المشاركون خلال الورشة مداخلاتهم واقتراحاتهم، وجرى أيضاً تنفيذ تطبيقات عملية من قبل المشاركين في مجال موضوع الورشة، وفي نهاية الورشة التدريبية سلم المصاروه شهادات المشاركة للمشاركين.