الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المحاسبة يكشف: أجهزة طبية لم تشغل أو يستفاد منها بمستشفى السلط

مستشفى_السلط_الحكومي_الجديد
المحاسبة تكشف: أجهزة طبية لم يستفاد منها في مستشفى السلط
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن جملة من المخالفات في مستشفى السلط الحكومي، وتحديدًا في أقسام المستشفى والمستودعات.
اضافة اعلان
وكشف التقرير عن عدم الالتزام بأحكام المادة (1/27) من الملحق رقم (1) الرقابة على اللوازم والمستودعات من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 فيما يتعلق بالاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات ومن في عهدتهم اي لوازم في جميع أقسام ومستودعات المستشفى.

وبحسب التقرير أنه لا يتم ترحيل محتوى بعض مستندات الإدخالات والإخراجات في الإقسام على سجل اللوازم، كما لم يتم تدقيق مستندات الإدخالات والإخراجات لعام 2021 لبعض الاقسام لعدم ترحيلها على سجلات اللوازم وجود عبوات فارغة للعقاقير الخطرة غير متلفة حسب البروتوكولات المعتمدة ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

وبين التقرير أنه تم استلام أجهزة وعدد طبي من المستودعات الرئيسية وتم إخراجها على الأقسام دون أن يتم ترحيل مستندات الإدخال والإخراج على سجلات اللوازم.

وتاليا بعض المخالفات الواردة في التقرير:

وجود أثاث وعدد أجهزة طبية وغير طبية في موقع المستشفى القديم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها علماً أنه لم يتم حصرها حسب الأصول.

لم يتم إبراز دفاتر الادخالات والإخراجات المستخدمة في الاقسام ادناه للتدقيق (الأجهزة الطبية التالفة، قسم الإدخالات الاشعة، باطني رجال، باطني نساء تخطيط دماغ، التنظير، جراحة نساء قسم العناية المتوسطة العيادات الخارجية عيادات الاسنان مختبر الاسنان عيادة النفسية الأطفال، اللجان الطبية عهدة المحاسبة، الغدد الصماء).

وجود وكلاء عهدة للأقسام غير مكلفين حسب الأصول خلافاً لكتاب وزير المالية رقم (2854/1/1/25) تاريخ 2004/3/21 وغير مكفولين مالياً خلافاً لأحكام نظام الكفالات المالية رقم (9) لسنة 2003.

لا يوجد سجل رخص ووصولات في قسم الغدد الصماء لتسجيل الوصول والقسائم حسب الأصول.

فقدان النسخة البيضاء من مستندات الإخراجات الملغاة والتي تخص قسم الاسنان ذوات الأرقام من (976102-976101), (924850-924829).

وجود أجهزة طبية في الأقسام والعيادات لم يتم تشغيلها والاستفادة منها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
0رئاسة_الوزراء (2)

3 قرارات لمجلس الوزراء

منذ 9 دقيقة
6399ba1d09a4f

الحكومة توافق على صرف معونة الشتاء

منذ 14 دقيقة
1703681429730

إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون السياحة لسنة 2023

منذ 18 دقيقة
Untitled-1-337

الخريشة للشباب: استعدوا للانخراط بالانتخابات النيابية العام القادم

منذ2 ساعة
وزارة العمل

العمل توقع اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين في المفرق والكرك

منذ6 ساعة
د. محمود عبابنة

حرب غزة ضمن السياق العام

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

الأردن وصل حد الإشباع باللاجئين

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا نقترب من الحرب الاقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

أكثر من شماتة.. أقل من ثأر

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات | منذ17 ساعة
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات | منذ17 ساعة
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات | منذ17 ساعة
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
 