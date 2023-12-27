المحاسبة يكشف: أجهزة طبية لم تشغل أو يستفاد منها بمستشفى السلط

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كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن جملة من المخالفات في مستشفى السلط الحكومي، وتحديدًا في أقسام المستشفى والمستودعات.وكشف التقرير عن عدم الالتزام بأحكام المادة (1/27) من الملحق رقم (1) الرقابة على اللوازم والمستودعات من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 فيما يتعلق بالاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات ومن في عهدتهم اي لوازم في جميع أقسام ومستودعات المستشفى.وبحسب التقرير أنه لا يتم ترحيل محتوى بعض مستندات الإدخالات والإخراجات في الإقسام على سجل اللوازم، كما لم يتم تدقيق مستندات الإدخالات والإخراجات لعام 2021 لبعض الاقسام لعدم ترحيلها على سجلات اللوازم وجود عبوات فارغة للعقاقير الخطرة غير متلفة حسب البروتوكولات المعتمدة ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.وبين التقرير أنه تم استلام أجهزة وعدد طبي من المستودعات الرئيسية وتم إخراجها على الأقسام دون أن يتم ترحيل مستندات الإدخال والإخراج على سجلات اللوازم.وتاليا بعض المخالفات الواردة في التقرير:وجود أثاث وعدد أجهزة طبية وغير طبية في موقع المستشفى القديم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها علماً أنه لم يتم حصرها حسب الأصول.لم يتم إبراز دفاتر الادخالات والإخراجات المستخدمة في الاقسام ادناه للتدقيق (الأجهزة الطبية التالفة، قسم الإدخالات الاشعة، باطني رجال، باطني نساء تخطيط دماغ، التنظير، جراحة نساء قسم العناية المتوسطة العيادات الخارجية عيادات الاسنان مختبر الاسنان عيادة النفسية الأطفال، اللجان الطبية عهدة المحاسبة، الغدد الصماء).وجود وكلاء عهدة للأقسام غير مكلفين حسب الأصول خلافاً لكتاب وزير المالية رقم (2854/1/1/25) تاريخ 2004/3/21 وغير مكفولين مالياً خلافاً لأحكام نظام الكفالات المالية رقم (9) لسنة 2003.لا يوجد سجل رخص ووصولات في قسم الغدد الصماء لتسجيل الوصول والقسائم حسب الأصول.فقدان النسخة البيضاء من مستندات الإخراجات الملغاة والتي تخص قسم الاسنان ذوات الأرقام من (976102-976101), (924850-924829).وجود أجهزة طبية في الأقسام والعيادات لم يتم تشغيلها والاستفادة منها.