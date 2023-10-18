المحامون بردائهم الأسود: يا حمساوي يا حبيب اقصف اضرب تل ابيب (صور وفيديو)

وتشهد عدة مناطق في العاصمة عمان والمحافظات اعتصامات ووقفات احتجاجية غاضبة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم المملكة اليوم الأربعاء، احتجاجا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكافة مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.
وقفة تضامنية للمحامين في قصر العدل مع غزة وتنديدًا بمجزرة المستشفى المعمداني— جريدة الغد (@AlghadNews) October 18, 2023
التفاصيل: #الغد #الأردن pic.twitter.com/DFnG9md00l