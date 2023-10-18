الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المحامون بردائهم الأسود: يا حمساوي يا حبيب اقصف اضرب تل ابيب (صور وفيديو)

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المحامون بردئهم الأسود: يا حمساوي يا حبيب اقصف اضرب تل ابيب | تصوير ساهر قدارة
انطلقت مسيرة للمحامين الأردنيين مرتدين روب المحاماة، من قصر العدل في منطقة العبدلي إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، سيرا على الاقدام.اضافة اعلان

وتشهد عدة مناطق في العاصمة عمان والمحافظات اعتصامات ووقفات احتجاجية غاضبة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم المملكة اليوم الأربعاء، احتجاجا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكافة مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.











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