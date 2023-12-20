"المحامين": نقف في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي في الذود والدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره

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دانت نقابة المحامين بأشد العبارات أي إعتداء على تراب الوطن وقواتنا المسلحة الباسلة.وقالت النقابة في بيان لها انها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما حدث من اشتباكات على حدودنا الشمالية بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيات تحاول عبثاً الإعتداء على أمن الوطن من خلال تهريب المخدرات والأسلحة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني والإستقرار في الأردن وتحطيم قيم الأسرة وإغراق شباب الوطن بآفة المخدرات.واكدت النقابة وقوفها في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي الذين لا يألون جهداً في الذود والدفاع عن حدود الوطن وعن أمنه واستقراره.واكدت على موقفها الثابت والراسخ من قضايا الوطن ووقوفها بكل إمكانياتها المتاحة مع قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والجيش العربي المصطفوي الباسل في رسالته الخالدة حماية للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.