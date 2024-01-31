المرصد العمالي: اختلالات بتطبيق برنامج "استدامة ++"... و"الضمان" تنفي

هبة العيساوي

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عمّان- في وقت أكد فيه المرصد العمالي، وجود اختلالات في تطبيق برنامج “استدامة ++”، حمل مئات السائقين العموميين المستفيدين منه أعباء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي طيلة مدة البرنامج، قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على لسان ناطقها انس القضاة، ان هذه ليست اختلالات بينما ما يزال البرنامج، يدعم الشرائح المنضويه فيه.وأوضح القضاة في تصريحات لـ”الغد”، أن تعديل قانون الضمان الذي طبق بأثر رجعي، منع تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ما أثر على قيمة اشتراكاتهم ورتب عليهم فروقات.وأضاف، أن المؤسسة تدرس حاليا بدائل لتخفيف قيمة هذه الفروقات عن السائقين، الى اقصى حد ممكن وبشكل مرضٍ لهم.المرصد العمالي أوضح في بيان اصدره أمس، أن البرنامج عندما استهدف سائقي العمومي عام 2022 لدعم اشتراكاتهم في الضمان بشريحة الـ50 % في تأمين الشيخوخة وخلال 18 شهرا، ألزمهم بتحمّل 89 قرشا شهريا فقط من اشتراكاتهم لتخفيف الأعباء عليهم.وتابع، إلا أن السائقين، تفاجأوا بعد انتهاء مدة البرنامج بتراكم قيمة الاشتراكات كاملة عليهم بأثر رجعي، أي منذ شمولهم بالضمان، وأصبحوا مطالبين بسدادها، بدون أي مبررات واضحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، سوى أن نظام الشمول بالشرائح أُلغي مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان العام الماضي.وبيّن المرصد، أن التراكمات وصلت عند بعض السائقين لأكثر من 1000 دينار، ما يفوق قدرتهم على سدادها.وتساءل المرصد عن أسباب حدوث مثل هذه الاختلالات، بخاصة أن البرنامج مُخصص لدعم اشتراكات العاملين بشكل غير منظّم بدون أن يشكل أي أعباءً مالية عليهم.ورأى المرصد أن فكرة البرنامج، وتُسهم بتوسعة نطاق الشمول بالضمان.وحث المرصد مؤسسة الضمان على تدارك هذه الاختلالات، وتصويب أوضاع المستفيدين الذين تحملوا أعباء الاشتراكات التي تراكمت عليهم دون ابلاغهم مسبقا.ويستهدف البرنامج الممول من هولندا والنرويج، وبتنسيق واشراف منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنشآت العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) بالإضافة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل، بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).