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المركز الوطني للإبداع يطلق "برنامج أبدِع التدريبي للعام 2023"

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المركز الوطني للإبداع يطلق "برنامج أبدِع التدريبي للعام 2023"
أعلن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين عن إطلاق "برنامج أبدِع التدريبي للعام 2023" ,وذلك انسجاماً مع أهدافهما الاستراتيجية بتمكين المبدعين وريادي الأعمال الأردنيين.اضافة اعلان
ويهدف البرنامج في دورته الثانية لبناء ورفع قدرات المبدعين والرياديين والباحثين الأردنيين وتزويدهم بمهارات وأدوات جديدة تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة والارتقاء بأعمالهم وصولاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى لتحقيق الطموح الوطني نحو أردن أكثر ابتكاراً.
هذا وسيقام برنامج أبدع التدريبي في مدينة العقبة خلال شهر آب للعام الحالي، وسيتم خلاله توفير تدريب مكثف يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال بهدف خلق جيل من الشباب الطموح القادر على إيجاد حلول للمشكلات المعاصرة لتعزيز الريادة في القطاعات المختلفة وإحلال ثقافة الإبتكار، وقد تم فتح باب التسجيل للأردنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً, والذين لديهم أفكاراً طموحة وحتى تاريخ 29/7/2023 للتقدم والاستفادة من برنامج التدريب المجاني وذلك من خلال الرابط التالي:
 
وعن أهمية "برنامج أبدِع التدريبي" أوضح رئيس المركز الوطني للإبداع د. حسام خصاونة عن موائمة البرنامج وأهداف المركز بنشر ثقافة الإبداع والريادة ودوره في تمكين المبدعين الأردنيين ورفع قدراتهم، كما أشاد د. خصاونه على أهمية التعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين والتي تستضيف فعاليات البرنامج في مقرها في مدينة العقبة والذي سيوفر الأدوات والمواد اللازمة لإنجاح البرنامج بما يعظم الفائدة المرجوة منه.
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