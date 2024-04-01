المساعفة يترأس إجتماع رؤساء الأقسام لتربية لواء الجيزة

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هذا وقد حث المساعفة رؤساء الأقسام على المتابعة الميدانية ، والتحقق من الالتزام بالأنظمة المعمول بها والمعايير المنصوص عليها من وزارة التربية والتعليم .وركز المساعفة في اجتماعه على نقاط عدة ، اهمها الحد من ظاهرة الغياب ،ومتابعة قسم المهني لبرنامج (BTEC )التعليمي ، والتأكد من تطبيق برنامج (التدخلات العلاجية) والذي يهدف على تنمية مهارات الطلبة، في القراة والكتابة والحساب، والتي تأتي من ظمن خطط وزارة التربية والتعليم لأعادة بناء المنظومة التعليمية.وأكد المساعفة على تطبيق القوانين وعدم التهاون في اي تجاوز ، ومن ضمن الملاحظات طلبة الثانوية العامة المتجاوز عدد الغياب المسموح به.