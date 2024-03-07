الخميس 07 آذار 2024
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المساعفة يرعى عدد من الاحتفالات الوطنية

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مدير التربية والتعليم للواء الجيزة ، الاستاذ احمد عمر المساعفة
تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة ، الاستاذ احمد عمر المساعفة، أقيم احتفال وطني الاول في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنات والثاني في مدرسة ام العمد الثانوية للبنات، على مستوى شبكات المدارس المشاركة في الاحتفالات.اضافة اعلان

وشارك عدد من الرموز والشيوخ والوجهاء من المجتمع المحلي، ومن ابرز الحضور، النائب بسام الفايز والنائب السابق ثامر ملوح الفايز. 

وتخلل الاحتفالين ألقاء كلمات وفعاليات من عرض مسرحي وأهازيج وإلقاء قصائد ومعارض للصور والكتب والتراث يحتوي على طابع وطني. 

وأشار المساعفة في كلمته إلى معاني الحب والولاء والإنتماء للوطن وقائده. 
مشيدآ في مواقف الهاشميين الذين حافظو على هيكل الوطن من المساس به، في ظروف المحيط الملتهب المساعفة" ان القيادة التي حابانا الله بها، تقف في نصرة المظلوم والحق" .
ووصف المساعفة الأردن في لوحة من الفسيفساء ، متشكلة من جميع الأطياف من أنحاء العالم والذي يعطي مؤشر على انه بلد الأمن والأطمئنان. 

مستشهدآ في مواقف عديدة للهاشميين في التسامح ، صفحوا وتنازلو عنها في عهد الملك الباني، وفي عهد الملك المعزز، مظيفآ عن حب الوطن والقائد وكيفية الإخلاص لهما "متكافلين لو كنا مختلفين في بعض الأمور، لنقف على هذا الوطن وقيادة هذا الوطن" مؤكد ان هنالك اطماع خارجية تريد الخراب "لاتكونوا من يودخل السم إلى هذا الوطن".

وفي ختام الحفل قدم المساعفة دروع تكريمية للمشاركين ، شاكرا جهدهم وعطائهم من اجل بنيان ووحدة الوطن ، داعيآ لهم من الله التوفيق والسداد تحت ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.
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