الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 أجرى 2063 عملية جراحية

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المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 أجرى 2063 عملية جراحية
 نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.اضافة اعلان
وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 2063 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 10629 مراجعا، إلى جانب 241 دخولا إلى أقسام المستشفى.
كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإلى غاية اليوم الخميس، 164 عملية جراحية.
وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 11613 مراجعة، إلى جانب 42 حالة دخول، وصرف 5808 وصفات طبية.

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