المستشفى الميداني الأردني في خانيونس أجرى 1075 عملية جراحية

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نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 1075 عملية جراحية، منذ بدء عمله في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 4392 مراجعا، إلى جانب 170 دخولا إلى أقسام المستشفى.كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله وإلى غاية اليوم الخميس، 48 عملية جراحية.وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 8779 مراجعة، إلى جانب 17 حالة دخول، وصرف 3900 وصفة طبية.