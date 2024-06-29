 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المستقلة تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب

 

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرها لقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء ساعات العمل الرسمي اليوم السبت.

وقالت “المستقلة للانتخاب” في بيان لها بأن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت (13307) اعتراضا من بين (13949)، في حين رفضت (642) طلبا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة.

ولفتت إلى أنها ستنشر جميع قرارت الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين (انقر هنا) حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها.

اضافة اعلان

 

ويأتي إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت تبدأ فيه مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لدى محاكم البداية التابعة لها كل دائرة انتخابية محلية غدا الأحد وتستمر لمدة سبعة أيام.

وذّكرت “المستقلة للانتخاب” بأن خدمة تغيير مراكز الاقتراع والفرز أمام الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية ستستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، وذلك حتى يتسنى للراغبين اختيار مراكزهم بالقرب من مناطق سكنهم داخل دائرتهم الانتخابية، وتسهيلا على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في حين حتى تتمكن الأسر من اختيار مركز اقتراع واحد لضمان سهولة الوصول وضمان حقهم في المشاركة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ورشة عمل - منظمة العمل الدولية

ورشة عمل حول توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع الزراعة

منذ3 ساعة
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول سؤال الرياضيات المثير للجدل

منذ4 ساعة
طالبة توجيهي تذرف الدموع بعد امتحان الرياضيات اليوم

شكاوى من سؤال في امتحان الرياضيات من موضوع محذوف

منذ5 ساعة
آراء متباينة لطلبة التوجيهي لامتحان الرياضيات

تباين آراء الطلبة بشأن امتحان الرياضيات

منذ5 ساعة
مستوطنات جاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة -(أرشيفية)

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على شرعنة ٥ بؤر استيطانية في الضفة الغربية

28 حزيران 2024
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)

الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر للبنان

28 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ23 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 