المستقلة للانتخاب تعلن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، على موقعها الإلكترونية وصحيفتين يوميتين عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين.

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ويأتي الإعلان عن جداول الناخبين، استنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024.



وحددت الهيئة في الإعلان 251 موقعا لعرض الجداول الأولية للناخبين، شملت، مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في أنحاء المملكة كافة، وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.



وبحسب بيان الهيئة، يبدأ العرض ابتدأ من يوم الأحد 2/6/2024 ويستمر 7 أيام حتى نهاية دوام يوم السبت ولغاية 8/6/2024 وسيتم استقبال طلبات الاعتراض من تاريخ عرض الجداول 2/6/2024 لمدة 14 يوما لدى الأحوال المدنية والجوازات.