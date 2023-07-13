"المشهد" تطلق برامج جديدة للجمهور الرقمي

أطلقت قناة "المشهد" ومنصّتها الرقمية متعددة البرامج، عددا من البرامج الجديدة والمعدّة للجمهور الرقمي، خصوصا في فترة الصيف، للاستمتاع بهذا المحتوى المميز الذي يُقدّم بقوالب حديثة تتماثل مع التجارب الرقمية، وتلبي تطلعات الفئات المختلفة، خصوصا الشباب وقادة الأعمال وصنّاع الرأي.



وتركز "المشهد" في برامجها، على اهتمامات الشباب والجمهور العام، وتسعى لتقديم ما يُحدث الأثر الإيجابيّ الأكبر في حياتهم، من خلال عرض تجارب إنسانية ومعرفية، تُثري رؤى الشباب العرب، وتعيد لهم الأمل بإمكانية بنائهم لمستقبلهم بأيديهم.



وقال طوني خليفة، مدير عام قناة ومنصة "المشهد": ندرك أن الجمهور العربي يبحث دوماً على محتوى جديد يناسب تطلعاتهم واهتماماتهم خصوصاً في فترة الصيف، لذا سعينا جاهدين مع فريق العمل إلى بناء محتوى برامجي متنوع ومتميز ومعد خصيصاً للجمهور الرقمي".



وأضاف خليفة: "مستمرون في إطلاق برامج جديدة ترضي جميع الأذواق مثل برنامج سياحي وآخر لموسيقى الراب، خصوصا أن الشباب العربي هو الجمهور المستهدف"، مشيرا إلى التعاون مع صنّاع محتوى رقمي جدد للوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين في العالم العربي، عبر التلفزيون والمنصات الرقمية.



برامج معدّة للجمهور الرقمي.. تنوّع مميز ومحتوى تفاعلي



"سم في عسل"



برنامج جديد يقدّمه الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح ويطرح قراءة واستنتاجات حول قضية سياسية ساخنة من خلال التعمّق بمقالات الصحف والمجلات العالمية. يتعمق البرنامج في كواليس المواضيع الشائكة والجدلية مثل الصراع والتخبط والازدواجية والعنصرية، وما وراء الحريات والتسامح والمساواة.



"يومك بـ 100"



يتنقّل حمزة الفيلالي مقدّم هذا البرنامج، بين عدد من الدول العربية والشرق أوسطية ليقضي يوما سياحيا، ولكن ضمن ميزانية محدودة بـ 100 دولار، يزور أهم المعالم السياحية، ويستكشف جمالية وميزات كل بلد، والنشاطات التي يمكن أن يقوم بها خلال هذا اليوم، بمبلغ 100 دولار.



Rap Up



كونه رابر متمرسًا، يحاور معاد تاسوفرة كبار الرابر أو فناني موسيقى الراب العرب، في هذا البرنامج الجديد من نوعه في العالم العربي، كونه يجذب عددًا كبيرا من الجمهور العربي المحب لهذا النوع من الموسيقى. ويتضمن البرنامج فقرات مختلفة، منها استقبال ضيف عزيز على الرابر، وتحقيق عن شخصيّته.



"الزتونة برو"



يعرض هذا البرنامج ملخصات لكتب من المجالات المختلفة بطريقة سهلة وبسيطة. وسيركز اليوتيوبر الشهير مايكل راشد بأسلوبه البسيط، في طريقة الشرح على الكتب السياسية، قصص نجاح المشاهير، وإدارة الأعمال. وتتمحور فكرة البرنامج حول تشجيع الجمهور على القراءة، وما تمثّله من فائدة كبيرة على حياتهم العملية والشخصية.



المحتوى المميز الذي تقدمه "المشهد" متوافر على مختلف المنصات الرقمية، والتي تشمل الموقع الإلكتروني www.almashhad.com وعبر تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، من خلال اسم المعرّف @almashhadmedia وذلك على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر، وقناة اليوتيوب الخاصة "بالمشهد".

اضافة اعلان







