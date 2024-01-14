الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المُعالجة النفسية للسلوك العالمي تجاه غزة "أردنيا"

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د. سيف الجنيدي
تعامل الأردن مع موقف المجتمع الدولي من العدوان على قطاع غزة، كالطبيب الماهر أو الباحث المُفكر، الذي اتخذ سلسة مدروسة من الإجراءات، وفق دراية معمقة للأصول التاريخية، والقواعد المبدئية للنظام العالمي الجديد، وتركيبته المُعقدة، لتحقيق غاية نبيلة هي السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.اضافة اعلان
بدأت مراحل السياسة الأردنية في المعالجة النفسية لتقويم السلوك العالمي تجاه العدوان على غزة، بتشخيص المرض «إزدواجية المعايير» ومكاشفة العالم به وبمخاطره، باعتباره تهديداً وجودياً للعيش المشترك، ونقضاً لمفهوم الأمن والسلم الدوليين، وقد أنجز الأردن هذه المرحلة ببرهة وجيزة زمنيا، وأكسب رؤيته لأصل المرض إقراراً أممياً، بعد صدمة خُلاصية. وبعض تلك المؤشرات؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، لجوء الأمين العام للأمم المتحدة للإجراء المستند إلى المادة (99) ميثاق الأمم المتحدة، وتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان من عمان، انخفاض وتيرة حماس واندفاع بعض العواصم الأوروبية المؤثرة للترويج والدفاع عن السردية الإسرائيلية لأحداث السابع من أكتوبر، والمؤشر الأهم ربما، التأثير في الموقف الشعبي في تلك الدول.
انتقلت السياسة الأردنية إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة المُعالجة «تشافي الجراح القديمة عبر المصالحة مع التاريخ».
تُدرك السياسة الأردنية أن إسرائيل ولدت مشاعر مكبوتةٍ لدى الشعوب الأوروبية خصوصا، وعمقت هذه المشاعر إلى مرتبة عُقدة الذنب تجاه المظلومية التاريخية «الهيلوكوست»، لممارسة الابتزاز والمخادعة والتمادي، فالمشاعر المكتومة لا تموت أبداً، إنها مدفونة وعلى قيد الحياة وستظهر لاحقا بطرق بشعة» -فرويد-.
قبل ساعات من «اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية» وقف جلالة الملك متأملاً صور ضحايا الإبادة الجماعية في صرح كيغالي في روندا، قائلاً: «الفظائع التي شهدت عليها هذه الجدران، تذكرنا باستمرار بالتبعات المخيفة لتجريد الآخر من إنسانيته،.. وأن وراء كل قتيلٍ بالإبادة الجماعية عالمٌ بأكمله»، فماذا يعني هذا من حيث دلالات التوقيت على الخصوص؟
أن اليهود ليسوا وحدهم من تعرض للاضطهاد في تاريخ البشرية، فهناك شعوبٌ تعرضت لهذه الآفة البغيضة، لكنها تصالحت معها، وتجاوزت المأساة، وتوحدت نحو تحقيق السلام، دون أن تتجذر فيها الكراهية واللاإنسانية تجاه الآخر، ليُقدم علاجاً نفسياً لتحرير المجتمعات الغربية من عقدة الذنب، ووصفةً مُحكمةً لتقويم سلوكها تجاه أحداث غزة.
أن إسرائيل تضع الأسرة الدولية في حالة انفصام عن الواقع، وتُدخلها في أزمةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ وأمنية، وتدفع المنطقة نحو الحروب والصراع المُميت.
أن إسرائيل ترتكبُ جرائم كبرى اليوم، والذاكرة مهمة وستعود علينا، والتاريخ سيذكرنا بتعاملنا مع جرائم إسرائيل، و»الاستكانة إلى الواقع تواطؤ»، ففلسطين وشعبها والمنطقة لا يصح ولا يُقبل أن تكون تكفيراً عن ذنوب، وثمناً لمظلمة، وسعياً لنفوذ، وجلباً لمصلحة اقتصادية، وأن الإقرار بالوحشية هو السبيل الوحيد والطبيعي لتحقيق السلام.
الغرب اليوم بدأ مرحلة العلاج ربما، ففقدان الحماس في الدفاع عن إسرائيل في نزاعها القضائي أمام محكمة العدل الدولية مؤشر نوعي مهم، خصوصاً إذا ما أدركنا أبعاد ملاحقة إسرائيل قضائياً أمام أعلى هيئة قضائية في النظام القانوني الدولي، بالاستناد إلى استراتيجيتها الدفاعية «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية» التي تعتبرها إسرائيل الأساس الشرعي والقانوني لمظلوميتهم التاريخية، خصوصاً وأن وقوف الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان مُربكاً ووحيداً قبل انضمام ألمانيا، متمسكاً بشكلية الإجراءات والاختصاص، وبحُجة الدفاع عن النفس بالاستناد إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي حسمت المحكمة موقفها تجاهها بموجب قرارها الخاص بجدار الفصل العنصري 2003.
خط الأردن رحلة الاستشفاء، وتبقى أن يستكمل المريض العلاج!
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