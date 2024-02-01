المعايطة: الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية اقترب

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قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب،المهندس موسى المعايطة، إن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية قد اقترب، حيث تنتهي مدة الأربع سنوات الدستورية للمجلس النيابي الحالي في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على التحضير لهذا الاستحقاق من حيث القضايا الفنية كجداول الناخبين والتعليمات التنفيذية واختيار لجان الاقتراع والفرز.جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج " نيران صديقة "، والذي يبث على قناة (عمان تي في ) مع الإعلامي هاني البدري.وقال المعايطة أن الأردن دولة مستقرة، وان الانتخابات هي الامتحان الحقيقي للأحزاب، وأن العمل الحزبي والسياسي هي أماكن معرفة النخب السياسية. وأضاف نحن اليوم أمام فرصةٍ تاريخية متمثلة بالتحديث السياسي والذي يخلق بيئة جديدة في المشهد السياسي القادم، وذلك بدليل وجود ثلاثة وثلاثين حزباً خلال عامين، عليها ان تثبت نفسها من خلال الانتخابات وصناديق الإقتراع وصولا الى التعددية السياسية المطلوبة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن قيم الدعم المالي للأحزاب تحدده نتائج الصناديق وفق النظام الخاص لذلك، مؤكداً تفاؤله بالعمل الحزبي والسياسي في المسيرة السياسية الحالية وأنها ستحقق وجود وفق المأمول خصوصاً مع وجود التنوع اليميني واليساري والوسط. وأضاف أن الأحزاب السياسية معنية بتوعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية.وقال المعايطة أنه أمام المرأة الأردنية اليوم فرصة في القانون في الدائرتين العامة والمحلية والتي يحق لها اختيار مسارها من خلالها عبر الكوتا أو التنافس الحر، آملاً أن تكون مشاركتها نوعية وليست فقط عدديةوأن الإعلان عن سجل الناخبين سيتم خلال الشهر الحالي وذلك بعد أن تم تحديثه ، ويأتي هذا الإجراء في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.وبين المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب انتهت تقريبا من تشكيل لجان الانتخاب والتي بلغ عددها (18) لجنة، كما ان التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية قد تمت مراجعتها واعدادها بشكل سليم.وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب حريصة على القيام بدورها فيما يخص عملية التوعية والتثقيف ، وذلك بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ، مبينا أن الهيئة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم من خلال تنفيذ مشروع (بصمة)، والذي ينفذ لأول مرة في المدارس ، وبرامج (معسكرات الحسين للشباب) بالتعاون مع وزارة الشباب، كما ان الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والجامعات الأردنية نفذت برنامج (انا أشارك)، بهدف دمج الشباب الأردني ومشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى خلق مساحة حوارية بين الشباب على مستوى الجامعات، وتعزيز مفاهيم العمل الحزبي والديمقراطية وسيادة القانون واحترام الرأي والرأي الآخر.