المعايطة عن موعد إجراء الانتخابات: الملك يأمر ونحن نحدد ونستعد

قال المهتدس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: ان جلالة الملك هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، ونحن نحدد موعدها، وأن الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني، مؤكدا ان الهيئة بدأت الاستعدادات كاملة، وانجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف موائمتها للانتخابات النيابية المقبلة. اضافة اعلان



وأوضح ان سيتم إعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تحديثه، ويضم حاليا ما يقارب 5 ملايين ناخبا وناخبة.



وأضاف إن هناك 30 حزبا سياسيا قائما في الأردن، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس.



وأوضح المعايطة، أن الـ30 حزبا تم تأسيسها أو تصويب أوضاعها، وتضم قرابة 60 ألف عضوا.



وأكد المعايطة على أهمية وجود أحزاب سياسية ، للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على اسس برامجية بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.



وأضاف المعايطة ان الاحزاب هي شريك اساسي في تطوير العملية السياسية وان الهيئة معنية بتطرير علاقتها بالاحزاب وفق أحكام القانون، منوها إلى وجود منصة إلكترونية إلكترونية خاصة بالاحزاب بحيث يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحزاب وبرامجها وقياداتها وأعضائها وسياساتها ونشاطاتها.



وأضاف أن الهيئة عملت علي إطلاق عدد كبير من النشاطات منها الدليل الاستراتيجي لبناء الاحزاب عقد لقاءات مختلفة ومتنوعة بهدف تطوير العمل الحزبي.





وعن مشاركة الشباب في الأحزاب، بين المعايطة أن مشاركة آلاف طلبة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي له علاقة بتطوير مفاهيم الشباب حول الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان واحترام التنوع في المجتمع وقوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت.



وأشار إلى أن وزارة الشباب من خلال برامج "معسكرات الحسين السابقة" خصصت يوما من أجل توعية الشباب بقوانين الانتخاب والاحزاب والمفاهيم الأساسية في الديمقراطية، بهدف توسيع إطار مشاركتهم في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.



وتابع المعايطة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولأول مرة في المدارس كان هناك برنامج بصمة الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال فترة العطلة الصيفية تم تخصيص يوم للتفاعل مع الشباب والطلبة تضمن شرحا عن قوانين الأحزاب والانتخاب، ومفاهيم الديمقراطية وإدخال منهاج للتربية المدنية في الصف العاشر والحادي عشر وحاليا التاسع.



ولفت المعايطة، إلى إعداد منهاج للتربية المدنية الوطنية حول مفهوم قوانين الديمقراطية والأحزاب للجامعات.



وبين أنه سيتم في بداية العام المقبل توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مع مراعاة في هذه المراكز أن تكون قريبة من سكن العائلة، وأن يكون أفراد العائلة موجودون في المركز نفسه. وأن الهيئة ستجري محاكاة للانتخابات في شهر آذار أو نيسان.



وأوضح أنه سيتم إعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تجديده، ويضم حاليا مازيقارب من 5 ملايين ناخب وناخبة.



وتابع أن الهيئة قاربت على الانتهاء من اختيار اللجان الرئيسية للانتخابات بعد إجراء مقابلات وتدريب، وأشار إلى وجود 18 لجنة انتخاب حيث إن الهيئة أنهت معظم التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، مبينا أن التعليمات التنفيذية للصحفيين والإعلاميين في الانتخابات وللمراقبين المحليين والمراقبين الدوليين صدرت في الجريدة الرسمية.



وبين أن التعليمات التنفيذية للترشح والانتخاب والفرز سوف تصدر الشهر المقبل.