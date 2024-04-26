المعايطة: نعمل على مضاعفة عدد مراكز الاقتراع المختلطة حرصًا على التصويت العائلي

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة تعمل على مضاعفة عدد مراكز الاقتراع المختلطة حرصاً على التصويت العائلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى الاقتراع.

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وأشار خلال استضافته في برنامج "يسعد صباحك"، الذي بُث على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنه عند نشر مراكز الاقتراع، فإنه يمكن للناخب أن يقدم طلباً إلكترونياً للنقل مع عائلته.



وبين المعايطة، أن الهيئة قد بدأت منذ أكثر من عام في التحضير للانتخابات المقبلة، من تعليمات تنفيذية وتشكيل اللجان الرئيسية للانتخابات، التي يبلغ عددها نحو 19 لجنة، وذلك بعد التدريب والاختيار من المرشحين لها.



وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أسمائهم وأدائهم للقسم القانوني، إضافة إلى إعداد سجل الناخبين؛ ليتمكن الناخب من التأكد من دائرته الانتخابية، وتغيير مكان إقامته في حال وجود ما يلزم ذلك.



وقال المعايطة، إن قانون الانتخاب الحالي شهد تطورا مهما في وجود القائمة العامة، موضحاً أن على الناخب التصويت في صندوقين أحدهما للقائمة العامة، وآخر للقائمة المحلية، وأن التشريعات، خدمت الشباب بخفض سن الترشح لعمر 25 عاما، والشباب والمرأة في وجودهم في القائمة العامة في مراكز متقدمة.



ونوه إلى أن الهيئة حرصت على إعلان توقيت الانتخابات بعد صدور الأمر الملكي مباشرة؛ للتأكيد على جاهزيتها رغم أن القانون قد أتاح مدة 10 أيام لإعلان الموعد.

وأوضح المعايطة أن موعد الترشح وفق القانون، يكون قبل 25 يوما من يوم الاقتراع على الأقل، مؤكدًا أن الهيئة قد تمنح مدة أكبر؛ لإتاحة الفرصة أمام المرشحين للقيام بدعايتهم الانتخابية.



وذكر أن نضوج الأحزاب سيتضح في العملية الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة ليكون مجلس النواب القادم نوعيا وجماعيا وبرامجيا يمارس دوره السياسي والاقتصادي والتشريعي.



وبخصوص حملات التوعية، قال المعايطة، إن الهيئة تقوم بجهدها ولكنه ليس حصراً عليها، بل هو واجب وطني على الجميع كالمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب ذاتها.



وشدد المعايطة على ضرورة استعلام الناخب عن دائرته الانتخابية ليتمكن من ممارسة حقه الانتخابي، من خلال الاتصال على الرقم 117100 مجانًا أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.