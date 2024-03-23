"المقاولين" تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

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في بداية اللقاء رحب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، بأعضاء الهيئة العامة، ، مبيناً أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.وقال الخضيري أن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ استلامه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة والتي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات.وبين الخضيري أن مجلس النقابة يعمل عن كثب وبما إستطاع؛ ومنذ توليه مسؤوليته لحل كافة الصعاب والمستجدات التي تواجة المقاولين من خلال الزيارات الرسمية لكافة الوزارات والهيئات الرسمية.وأشار إلى أن مجلس نقابة المقاولين يسعى دائما في أي اتجاه يؤدي إلى النفع للمقاول، لافتاً إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطها.كما تحدث نقيب المقاولين عن عمل مجلس النقابة على تنظيم البيت الداخلي، وذلك من خلال عدة أمور؛ أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، وضبط الأمور الإدارية، وتحديث الأنظمة المالية والتشديد على تطبيق التعليمات المالية بحذافيرها.واستعرض خلال الاجتماع ما قام به المجلس بإتجاه واجب الوقوف لدعم صمود الأهل في غزة.وقام أمين السر المهندس عبد الحكيم البستنجي بتلاوة ومناقشة التقرير الإداري لأعمال مجلس النقابة للعام 2023 مع الحضور.وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع العديد من القضايا والاقتراحات والمواضيع ذات العلاقة بعمل ونشاطات النقابةثم قام أمين الصندوق ياسين الطراونة بتلاوة ومناقشة التقرير المالي لأعمال مجلس النقابة للعام 2023 مع الحضور والإجابة عن الاستفسارات حول التقرير المالي.وبعد ذلك، تم التصويت والمصادقة على الحسابات الختامية، حيث تم التصويت "برفع الأيدي" بالأغلبية نحو المصادقة على الحسابات السنوية الختامية للنقابة حسب البند ب من المادة (20) من قانون مقاولي الانشاءات ، وتم اختيار خمسة من أعضاء الهيئة العامة لتزويد المجلس بمن يختارونه ليكون مدققاً للحسابات للعام 2024 ، وحسب القانون والنظام الداخلي لنقابة المقاولين.