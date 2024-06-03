المقاومة الفلسطينية.. لتحرير فلسطين والعالم

د. هايل ودعان الدعجة

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كنا نسمع بالدعم الدولي للكيان الاسرائيلي والتعاطف معه، ولكننا لم نكن بصورة حجم هذا الدعم الكبير جدا وتحديدا من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا، قبل أن تكشف أحداث غزة حقيقته، عندما هبت دول المنظومة الغربية وبكل ما أوتيت من قوة وإمكانات لتدافع عن هذا الكيان المسخ في وجه ( الطوفان ) الذي باغته وزلزل أركانه وكاد يغرقه. صحيح أننا بصورة زراعتها لهذا السرطان في منطقتنا لغايات استعمارية بحتة، ولكننا لم نتخيل أن تصل الأمور في تبنيها لهذا المشروع الصهيوني الاستعماري السرطاني إلى الحد الذي تتخلى فيه عن مبادئها وقيمها وأخلاقها من ديمقراطية وحريات وحقوق إنسان، أوهمتنا طوال السنوات التي مضت انها عقيدتها التي تؤمن بها، ومستعدة للذهاب بعيدا لحمايتها والدفاع عنها، وان انتصارها في الحرب الباردة كان انتصارا لها. إلى أن جاء الطوفان ونسف كل هذه الأكاذيب والأوهام وعراها وكشف حقيقتها حد الصدمة.. وليس أدل على ذلك من غزوة الجرافات التي اقتحمت واقتلعت الخيم التي نصبها طلبة الجامعات الأميركية والأوروبية تعبيرا واحتجاجا على الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان المسخ ضد الفلسطينيين في غزة، وما رافق ذلك من اعتقالات لبعض الطلبة بأساليب قمعية همجية بربرية لم نكن نتخيل أن تحدث في دول أوهمتنا يوما انها قلاع وحصون حرية وديمقراطية.. إلى أن سقطت هذه القلاع الوهمية بفعل إرادة المقاومة الفلسطينية وعزيمتها الصلبة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وبالصورة البطولية التي جسدها طوفان الأقصى في 10/7 الماضي، عندما أذلت الكيان الهش وكسرت شوكته ومرغت أنفه بالتراب.ومع الصمود الأسطوري الذي ابداه رجال المقاومة الأبطال على مدى أكثر من سبعة أشهر شعرنا أن ما يحدث في غزة ليس مجرد رد فعل إسرائيلي غربي على الطوفان، وانما نقطة بداية لثورة عالمية أو قل حربا عالمية بأدوات مختلفة هذه المرة، عنوانها الصحوة.. عندما استفاق العالم متأخرا وتحديدا في الغرب على أمور لم يكن بصورتها منذ أن ظهر على السطح شيء اسمه الكيان الإسرائيلي، وذلك عندما اكتشف فجأة الاثمان المالية والعسكرية والقيمية والاقتصادية الباهظة التي تدفعها دوله من أجل الدفاع عن هذا الكيان المسخ.. لدرجة أنه أخذ يتساءل عن السر الذي يدفع بدوله لدفع هذه الأثمان المكلفة لدرجة التخلي عن المبادئ والقيم والأخلاق التي تربى (ربته) عليها.. إلى أن ايقن انها محتلة من الصهيونية العالمية، كما فلسطين محتلة منها.. وان لا فرق بين الاحتلالين. وبدا أنه في احتجاجاته وتظاهراته المليونية التي وان نظمها مطالبا بالحرية للفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المسخ ضدهم، فانما أراد منها أيضا أن يبعث برسائل إلى حكوماته نفسها يطالبها بضرورة التحرر من قبضة الصهيونية العالمية وهيمنتها وسيطرتها على مواقفها وسياساتها وقراراتها، عندما كشف له طوفان الأقصى هذه الحقيقة الصادمة.. وان حكوماته هي الأخرى محتلة.يبدو انه قدر الشعب الفلسطيني الذي وان كان يناضل ويقاوم من أجل تحرير بلاده، ولكنه أيضا فتح الباب على مصراعيه أمام العالم.. والعالم الغربي تحديدا ليكتشف الحقيقة.. وأي حقيقة أكبر من شعوره بأنه كان مغفلا ومخدوعا من قبل حكوماته منذ عشرات السنوات، التي أوهمته بانها تحمل رسالة بأبعاد إنسانية وقيمية وأخلاقية على شكل ديمقراطية وحريات وحقوق إنسان سرعان ما تهاوت وسقطت.. حتى انه هو نفسه دفع ثمن هذه الأكاذيب.. وأظنه الآن وما ان تهدأ جبهة غزة، يستعد للمرحلة القادمة لمحاسبة حكوماته على أفعالها ومواقفها المتناقضة والمخالفة لتعاليم المنظومة التي تربى عليها، وبنفس الطريقة التي جاءت منها.. وهي طريق صناديق الاقتراع.. التي سيفرز من خلالها جيلا قياديا شبابيا جديدا يعبر عن مصالحه وتطلعاته وطموحاته.. يؤمن بالتغيير على المقاسات الجديدة التي تضمن له تحرره من الاستعمار الصهيوني أولا.. والتعاطي مع الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان كحقائق تمارس على أرض الواقع لا مجرد شعارات.. بطريقة ستنعكس على العالم أجمع.. بحيث يكون أكثر أمنا وسلاما واستقرارا.. عند ذلك سيدرك هذا العالم أن المقاومة الفلسطينية وإن كانت من أجل فلسطين، فإنها من أجله هو نفسه، مما يبرر دعمه لها والوقوف الى جانبها.. لأن رسالتها واحدة.. تحمل معنى واحدا وغاية واحدة.. هي التحرر من الاحتلال الصهيوني. وبذلك تكون المقاومة قد انقذت فلسطين.. وأنقذت العالم والبشرية جمعاء من شرور الصهيونية العالمية.