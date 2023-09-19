الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الملكة رانيا تحضر في نيويورك نشاط لمبادرة "النساء ينهضن لأجل الجميع"

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الملكة رانيا تحضر في نيويورك نشاط لمبادرة "النساء ينهضن لأجل الجميع"
حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى جانب ملكة بلجيكا الملكة ماتيلد يوم أمس الاثنين في نيويورك، الغداء الذي نظمته مبادرة "النساء ينهضن لأجل الجميع". اضافة اعلان
 
وتضمن الغداء الذي استضافته نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، حوارات شاركت بها رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس ميلندا غيتس، وتم تسليط الضوء على أهمية قيادة المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وحضر النشاط الذي جرى على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من النساء المؤثرات في قطاعات مختلفة بينهن رئيسات دول وحكومات ومن المجتمع المدني والمنظمات العالمية والقطاع الخاص، ويحتفل بالإسهامات البارزة للقيادات النسائية المؤثرة في جميع القطاعات.
رئيس التحرير الزميل مكرم الطراونة متحدثا في الملتقى

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