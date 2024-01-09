الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

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أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الثلاثاء، على حرص الأردن لتعزيز شراكته مع رواندا.وقال جلالته تغريدة له عبر منصة إكس: ” ممتن لصديقي العزيز الرئيس بول كاغامي على كرم الضيافة. ومن الملهم أن نشهد بشكل مباشر كيف تمكن الشعب الرواندي، من خلال المرونة والوحدة، من تحويل رواندا إلى منارة للتقدم والازدهار تحظى بإعجاب الجميع. والأردن حريص على تعزيز شراكته معكم”.واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي، في لقاء لهما الأحد، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.وأكد الزعيمان حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.