الملك: الأردن ملتزم في الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس

الملك من قمة البحرين: الحرب على غزة يجب أن تتوقف

الملك: منطقتنا العربية تشهد واقعا أليما وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة

الملك: على العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من سبعة عقود

الملك: ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم

الملك: ما تعرضت له غزة لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع

الملك: علينا تمهيد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار

الملك: إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب مساندة الحكومة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة

الملك يشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة "الأونروا" للقيام بدورها الإنساني

الملك: لا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين

الملك: ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

الملك: ملتزمون بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

الملك: الأردن سيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

الملك: لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.

الملك: علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة.

الملك: الأردن يتصدى بحزم لتهريب المخدرات والأسلحة منذ سنوات لحماية شبابنا.

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قال جلالة الملك، عبد الله الثاني، إنه "لا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

وأضاف، في كلمة الأردن خلال أعمال القمة العربية الـ 33 في البحرين، أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع.



وشدد جلالته على أن الأردن ملتزم في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وسيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.