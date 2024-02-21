الأربعاء 21 شباط 2024
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الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بمنطقة الغمر: أنتم رمز الوفاء وقدوة الأجيال المقبلة

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الملك خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين، بمنطقة الغمر
أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازه برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وقال: أنتم رمز الوفاء، وقدوة الأجيال المقبلة.اضافة اعلان

وهنأ جلالته خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين، بمنطقة الغمر اليوم الأربعاء، رفاق السلاح المتقاعدين بمناسبة يوم الوفاء لهم، مقدرا تضحياتهم من أجل رفعة الأردن والأردنيين.

واستذكر جلالته، بحضور ذوي شهداء، بإجلال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، والذود عن حماه.

وثمن جلالة الملك دور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن ومنجزاته، وعن قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، مؤكدا ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم على الدوام. 

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: نرحب بكم سيدي أجمل ترحيب بين جندكم الأوفياء ورفاق السلاح، الذين عاهدوا الله أن يبقوا مثلا للأمانة والوفاء والإخلاص في خدمة الوطن وقائده والذود عن الحمى بالمهج والأرواح.

وأضاف "ها هم اليوم يحتفلون بأيام تعد من أيام العز والفخار، بالذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالتكم سلطاتكم الدستورية، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين".

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى باستمرار إلى تفقد أحوال المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ووضع البرامج والخطط التي تهتم بهم وتسعى إلى دمجهم في الحياة المدنية وتفعيل خبراتهم في دعم مسيرة العمل والبناء والعطاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

من جهته، أعرب اللواء الركن المتقاعد عبدالله الشديفات في كلمة له عن شكره لجلالة الملك على رعايته السامية ليوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

واستذكر تضحيات نشامى الجيش العربي في الدفاع عن الوطن والأمة العربية في فلسطين والكرامة والجولان، ودورهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف اللواء المتقاعد الشديفات أنه ومنذ تسلمكم سلطاتكم الدستورية شهد الوطن تطورا ونهضة وتحديثا في مختلف المجالات، وعززتم ووطدتم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وأخذتم على عاتقكم الدفاع عن القضية الفلسطينية في شتى المحافل الدولية.

وأنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين وعدد من الشهداء.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الدكتور إسماعيل الشوبكي، وعدد من كبار الضباط.  
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