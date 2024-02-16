الملك: شن هجوم إسرائيلي على رفح سيكون له تبعات إنسانية كارثية

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حذر جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، من أن شن هجوم إسرائيلي على رفح سيكون له تبعات انسانية كارثية.وقال جلالته في خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إننا "نحتاج إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة".وأضاف: "علينا العمل مع الأصدقاء والشركاء لتجنب امتداد الصراع إلى المنطقة".وأردف: "إذا استمرت الحرب المدمرة في غزة والتصعيدات في الضفة الغربية والقدس ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير".وأشار جلالته إلى أنه "علينا ضمان وصول المساعدات الكافية إلى غزة بصورة مستدامة ودون عراقيل".وأكد أن "الإنزالات الجوية إحدى الطرق التي نستعين بها لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة قدر المستطاع".ولفت إلى أنه "يجب أن يستمر دعم الأونروا فهي شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة".واعتبر أن "الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها".