الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين

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الملك خلال استقباله نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما. 

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام. 

كما حذر جلالته من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. 

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
 
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