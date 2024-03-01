الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك في ذكرى تعريب قيادة الجيش: القوات المسلحة تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب الأهل في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني (أرشيف)

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، أن القوات المسلحة الأردنية "تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف" إلى جانب الأهل في غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى تعريب قيادة الجيش.

وكتب جلالته على صفحته في موقع "إكس"، "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".

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