الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك لبوريل: ضرورة وقف حرب غزة وفك الحصار عليها

الملك وبوريل
الملك يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

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وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.


وحذر جلالته من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وشدد جلالة الملك على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.


من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.


وأشار إلى أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.


وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


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