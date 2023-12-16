الملك معزيا بوفاة الشيخ نواف الصباح: كان زعيمًا عروبيًا

قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن الشيخ نواف الصباح أمير الكويت الراحل كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.

وكتب جلالته في تغريدة عبر موقع "إكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

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