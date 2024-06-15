 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

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الملك عبدالله الثاني
 تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.
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