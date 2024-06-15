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السبت 15 حزيران 2024
7:34 م
الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى
الملك عبدالله الثاني
تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.
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الأردن
العراق
الملك عبدالله الثاني
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