الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك والملكة يلتقيان الدكتور غسان أبو ستة أحد أطباء غزة الأبطال

الدكتور غسان أبو ستة
الملك والملكة يلتقيان الدكتور غسان أبو ستة أحد أطباء غزة الأبطال

التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الإثنين، الدكتور غسان أبو ستة.

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها على "انستغرام": "مع جلالة سيدنا اليوم في لقاء مع الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة. على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً، ما ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الاصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم".

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