 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بغزة

الملك-عبدالله-الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أكدا خلاله ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.اضافة اعلان

وشدد جلالة الملك خلال الاتصال على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

كما أكد جلالته ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وحماية المدنيين الأبرياء.

وثمن جلالة الملك خطوة النرويج تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى دورها في إرسال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
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