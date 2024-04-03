الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك وغوتيريش يؤكدان ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة

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جلالة الملك عبدالله الثاني

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي، الأربعاء، ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

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وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.


وتسببت الحرب على غزة بمقتل قرابة 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.


وأكد جلالته أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.


ودعا جلالة الملك، المجتمع الدولي، للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.


من جانبه، أشاد غوتيريش بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.

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