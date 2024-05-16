الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك وملك البحرين يحذران من عواقب العملية الإسرائيلية في رفح

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جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين لقاء، اليوم الخميس، على هامش انعقاد القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين.اضافة اعلان
 
وتناول اللقاء مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالتاهما ضرورة حشد الجهود العربية والدولية للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
 
وحذر جلالتاهما من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، مشددين على أهمية حماية المدنيين.
 
كما شدد الزعيمان على ضرورة تكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل بغزة دون أية عوائق أو تأخير، مجددين التأكيد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. 
 
وبحث جلالتاهما العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات.
 
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود مملكة البحرين الشقيقة بقيادة أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى في استضافة القمة، وحرصها المستمر على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
 
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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