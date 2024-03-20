الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الخميس.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

واستذكر مرسلو البرقيات معركة الكرامة الخالدة التي شكلت مرحلة مفصلية في عمر الدولة الأردنية، وأعادت للأمة جمعاء كرامتها وهيبتها، وسمت بالوطن الأغلى نحو ذرى المجد والرفعة والسمو.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من شجاعة وبسالة بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ليقدموا أروع التضحيات، ويكتبوا بحروف من ذهب اسم الأردن في تاريخ النضال المشرف.



وأكد مرسلو البرقيات أن الجيش العربي المصطفوي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، ما زال يسطر أعظم التضحيات في خدمة الوطن والذود عنه والدفاع عن قضايا الأمة، ويستبسل النشامى من منتسبيه في تقديم العون للأشقاء في غزة، مستلهمين من مواقف جلالته المشرفة الشجاعة والإقدام والتضحية.

