الملك يؤكد أهمية قطاع المحيكات في تعزيز النمو الاقتصادي

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) في التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، خلال اجتماعه بممثلين عن القطاع، اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان



وتناول الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية لمتابعة التقدم في تطوير قطاع المحيكات انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، آليات تعزيز التعليم المهني لرفد قطاع المحيكات بالعمالة المؤهلة، واعتماد مناهج تدريب للعاملين في القطاع الصناعي وبناء قدراتهم.



وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) في الناتج المحلي الإجمالي 756 مليون دينار.



وتشكل منتجات المحيكات 20 بالمئة من الصادرات الصناعية، إذ تبلغ قيمة صادرات القطاع 4ر1 مليار دينار سنويا، بينما يوظف القطاع 89 ألف عامل، 31 بالمئة منهم أردنيون.



وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

