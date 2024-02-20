الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

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الملك خلال استقباله في قصر الحسينية وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور كريس كونز،
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وحذر جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور كريس كونز، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها. اضافة اعلان

كما حذر جلالة الملك من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تعد شريانا مهما لنحو 2 مليون ممن يواجهون خطر المجاعة بغزة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن تقديمها خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة.

ونبه جلالته إلى خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 5ر1 مليون شخص جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية حماية المدنيين الأبرياء، وضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي.

كما حذر جلالته من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

وشدد جلالة الملك على الدور المهم للولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت. 
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