الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

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الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في بروكسل، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.اضافة اعلان

وأعاد جلالته التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

وشدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت جلالته إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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