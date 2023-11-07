الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

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جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال لقائه في #بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في #غزة وحماية المدنيين#الأردن pic.twitter.com/3gZXIKYvbG — RHC (@RHCJO) November 7, 2023

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في بروكسل، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.وأعاد جلالته التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.وشدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.ولفت جلالته إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.