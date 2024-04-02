الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني التطورات الخطيرة في غزة

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.

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وقدر الرئيس الفلسطيني دور الأردن بقيادة جلالة الملك في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، مثمنا مواقفه الثابتة ومساعيه الدؤوبة لوقف الحرب على غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين، و صون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.