الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال الطاقة

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تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الاثنين، معنيين في قطاع الطاقة التقدم في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها.وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار؛ لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة.ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية.وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل.وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين في الأردن، التي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر.كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.