الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

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فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.