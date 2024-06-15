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السبت 15 حزيران 2024
12:49 م
الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة خلال اتصالات هاتفية، اليوم السبت.
فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
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الملك
الأردن
عيد الأضحى
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