 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة خلال اتصالات هاتفية، اليوم السبت.

فقد تبادل جلالته التهاني مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.اضافة اعلان

 
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