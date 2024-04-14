الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة بمؤتمر لتغير المناخ

661bca6f54da3
جلالة الملك عبدالله الثاني

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تضمنت دعوة جلالته للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، الذي سيعقد بالعاصمة باكو في شهر تشرين الثاني المقبل.

اضافة اعلان


وحمّل جلالة الملك خلال استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الذي نقل الرسالة، تحياته إلى الرئيس علييف، متمنيا لأذربيجان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.


وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، فضلا عن التطورات في المنطقة، وأبرزها الأوضاع الخطيرة في غزة.


وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
6616498f57b0d

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في العقبة

10 نيسان 2024
التوثيق الملكي الأردني

التوثيق الملكي يصدرُ تقويمًا خاصًّا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

02 نيسان 2024
Enha4LfXUAET6-2.jpg_large

الملك من القسطل: الأردن تجاوز مراحل صعبة بهمة شعبه

27 آذار 2024
الملك يؤكد خلال لقائه مقدسيين دعم الأردن المستمر لصمود الفلسطينيين

الملك يؤكد خلال لقائه مقدسيين دعم الأردن المستمر لصمود الفلسطينيين

26 آذار 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-14 at 3.56.04 PM

الحكومة تتابع التحضيرات لتشغيل مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

منذ1 ساعة
مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية) 2

مطار الملكة علياء يعيد برمجة رحلاته

منذ3 ساعة
العلم الأردني

حزب "تقدم" يؤكد ضرورة الوقوف خلف الملك والقوات المسلحة لحماية أمن الأردن

منذ3 ساعة
عاملا وطن ببلدية الفحيص يزيلان النفايات المتراكمة-(الغد)

الأمانة: رفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

منذ3 ساعة
مقاتلات حربية تابعة للاحتلال

خبير عسكري لـ"الغد": الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه لأي رد إسرائيلي ضد إيران

منذ3 ساعة
التسول-(تعبيرية)

ضبط أكثر من 800 متسول في شهر آذار

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الوحدة الوطنية

د. محمد حسين المومني |اليوم

أسماء وإشاعات في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"هندسة" العقل العربي

موفق ملكاوي |اليوم

تحديات أمام السياحة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من قاع البئر إلى قمة الصمود

تهاني روحي |اليوم

البوتاس ملح البلاد

نضال المجالي |اليوم

التحول في فهم دور الحكومات

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات | منذ21 ساعة
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 