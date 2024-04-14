الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة بمؤتمر لتغير المناخ

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تضمنت دعوة جلالته للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، الذي سيعقد بالعاصمة باكو في شهر تشرين الثاني المقبل.

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وحمّل جلالة الملك خلال استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الذي نقل الرسالة، تحياته إلى الرئيس علييف، متمنيا لأذربيجان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، فضلا عن التطورات في المنطقة، وأبرزها الأوضاع الخطيرة في غزة.



وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.