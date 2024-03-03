الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

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فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير المملكة المغربية فؤاد أخريف، وسفيرة الجمهورية الهيلينية (اليونان) إيريني ريغا، وسفير جمهورية جورجيا أرتشيل دزولياشفيلي، وسفيرة جمهورية رواندا أوروجيني باكوراموستا.كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية غينيا بيساو، دينو سيدي، والسفير غير المقيم لجمهورية زيمبابوي كريسبن توغا مافودزا، والسفير غير المقيم لجمهورية كوبا لويس ماريانو فرنانديز رودريغيس.ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.