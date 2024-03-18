الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحذر لدى لقائه وزير خارجية البرازيل من تداعيات استمرار الحرب على غزة

الملك يحذر لدى لقائه وزير خارجية البرازيل من تداعيات استمرار الحرب على غزة
الملك يحذر لدى لقائه وزير خارجية البرازيل من تداعيات استمرار الحرب على غزة
حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.اضافة اعلان

وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة. 

وثمن جلالة الملك موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.

وجدد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط الأردن والبرازيل، وأهمية البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها. 

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير البرازيلي في الأردن مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو.
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