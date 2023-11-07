الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

الملك يحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي
الملك يحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي
حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع.اضافة اعلان

وجدد جلالته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما في بروكسل اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

وتم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع بشكل مستدام.

وحذر جلالته من أن استمرار التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.
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