الملك يحذر من أن استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

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حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع.وجدد جلالته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما في بروكسل اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.وتم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع بشكل مستدام.وحذر جلالته من أن استمرار التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.