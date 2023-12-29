الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يدعو في اتصال مع ترودو إلى ضغط دولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني- أرشيف

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا خلاله إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان
وأكد جلالة الملك ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام، مشيرا إلى جهود الأردن بهذا الخصوص.
وشدد جلالته على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجدد جلالته التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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