الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

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شعار الديوان الملكي
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش.

وأكد جلالته متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.اضافة اعلان

وفي الشأن الإقليمي، شدد جلالة الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع.

وأشاد جلالته بجهود دولة الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات.

وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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